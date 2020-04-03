Milli sporculardan "Evde kal" çağrısına destek Samsun'un Kavak ilçesindeki milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına yayımladıkları videolarla destek verdi.

Samsun'un Kavak ilçesindeki milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına yayımladıkları videolarla destek verdi.

Kavak Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki milli tekvandocular Aslan Demir, Oktay Atalay, Tarık Altungöz, Duygu Şakar, Funda Kırış, Mehmet Kurt ve Nazlı Şakar, vatandaşların evde kalması yönünde çağrıda bulundu.

Milli sporcular, mesajlarıyla vatandaşların evlerinde kalarak hijyen kurallarına dikkat etmesini istedi.

Avrupa şampiyonu Aslan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık açısından zor günler yaşandığını belirterek, vatandaşların evlerinde kalmasının bu sürecin daha kolay atlatılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA