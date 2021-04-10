Milli sporculara yabancı dil desteği

Milli sporculara yabancı dil desteği TÜRK Eğitim Derneği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, lise eğitimi gören, 'milli' unvanına erişmiş sporcular için yabancı dil desteği başlatıyor.

Milli sporculara yabancı dil desteği

TÜRK Eğitim Derneği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, lise eğitimi gören, 'milli' unvanına erişmiş sporcular için yabancı dil desteği başlatıyor.

Türk Eğitim Derneği'nce yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile milli sporcular için el ele verildiği belirtildi. Lise eğitimi gören, 'milli' unvanına erişmiş sporcular için hazırlanan projede hedefin, gençlerin Türkiye'yi ve kendilerini yurt dışında temsil etmelerini kolaylaştıracak yabancı dil seviyesine ulaşmalarını sağlamak olduğu kaydedildi. Açıklamada, "9'uncu sınıfta okuyan farklı branşlardaki 72 sporcu ile başlayacak olan projenin, Türkiye genelindeki farklı yaş gruplarına yayılması hedefleniyor. Nisan ayı içinde İngilizce dil seviyeleri belirlenecek olan sporcular çevrim içi eğitimlerine bu ay içinde başlayacak. Haftada 4 saat, 90 hafta süre ile devam edecek olan eğitimde sporcuların branşlarına göre teknik İngilizce eğitimler de verilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 21 Olimpik Hazırlık Merkezi'nden yararlanan 9'uncu sınıf düzeyindeki sporcuları kapsayan eğitimi ise Türk Eğitim Derneği Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü hazırlarken, Türk Eğitim Derneği'ne bağlı okullardaki 4'ü yabancı uyruklu 16 öğretmen eğitimleri verecek. Atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, tenis, tekvando, triatlon ve yüzme branşlarındaki sporcuların yabancı uyruklu öğretmenlerle buluşması da sağlanacak. Proje kapsamında sporcuların dil becerilerini kullanabilecekleri, benzer tecrübelere sahip kanaat önderi sporcu ve konuşmacılarla buluşturulacakları motivasyon kampları da yapılırken, ayrıca uluslararası düzeyde başarı yakalamış sporcuların deneyimlerinin paylaşılacağı oturumlar da düzenlenecek" denildi.

'AMACIMIZ BELİRLİ SEVİYEDE İNGİLİZCE ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK'

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, projeye ilişkin açıklamasında, "Milli sporcularımız uluslararası yarışmalarda şanlı Türk bayrağını göndere çekerek bizleri onurlandırıyorlar, gururlandırıyor. Sporcularımızın, müsabakalarda ve yurt dışı seyahatlerinde yabancı basınla ve yabancı oyuncularla doğru bir iletişim kurmaları çok önemli. Bu noktada onların belli bir İngilizce dil yeterliliği seviyesinde olmaları gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığımız protokol ile amacımız milli gururlarımızın belirli seviyede İngilizce öğrenmelerini sağlamak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki öğrencilerimizin organizasyonunu yapacak, biz Türk Eğitim Derneği olarak da bedelsiz şekilde bu çocuklarımızın İngilizce eğitimlerini üstleneceğiz. Verdiğimiz dil eğitimi gramer ağırlıklı olmaktan çok konuşma ve iletişim ağırlıklı olacak. Öğrencilere, kendi branşlarıyla ilgili teknik bazı literatürü de öğreteceğiz. Amacımız, ilerleyen süreçlerde tüm Olimpiyat Hazırlık Merkezlerindeki öğrencilerimize süreklilik oluşturacak şekilde dil yeterliliğine sahip kılmak. Çünkü onların Türk bayrağını göndere çekerken bizlere yaşattıkları gururu o ülkedeki diğer basın mensuplarına ve diğer sporculara yansıtmalarını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na projeye verdikleri büyük destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı