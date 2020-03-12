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Milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısı 52'ye çıkarıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesi ile daha protokol imzalayarak milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısı 52'ye çıkardı.

12.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:45
Milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısı 52'ye çıkarıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesi ile daha protokol imzalayarak milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısı 52'ye çıkardı.


Geçtiğimiz aylarda 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı tarihi protokolle sporcu gençlerin eğitim hayatındaki en büyük ikilemi ortadan kaldıran Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesi ile daha protokol imzaladı. Böylelikle milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısı 52'ye çıktı. Tarihi anlaşmayla uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular 52 vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.


"Sporcularımızın, akademik kariyer yapmak ile spora devam etmek arasında ikilem yaşamasının önüne geçti"


Bakan Kasapoğlu, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Türk sporu için çok sevindirici tarihi bir gelişme yaşadık. 28 vakıf üniversitemizin katılımıyla, 'Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek' temalı bir mutabakat adımı attık. Bu mutabakatla milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Böylece, önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturduk. Sporcularımızın, akademik kariyer yapmak ile spora devam etmek arasında ikilem yaşamasının önüne geçtik. Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak, 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor. Hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcumuz, yüzde yüz burslu olarak üniversite tahsilini sürdürebilecek. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. İnşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında, hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz. Ben, bu tarihi adıma samimiyetle destek veren kıymetli YÖK başkanımıza, değerli rektörlerimize; Bu tarihi atılımda biz de varız diyen vakıf üniversitelerimize, akademi dünyamızın değerli isimlerine, bütün paydaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Mutabakatımız, milletimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.


"Türk sporunun önündeki bir engeli daha ortadan kaldırmak istedik ve bu düzenlemeyi hayata geçirdik"


Sporcuların, antrenmanları ve ders çalışma süreleri için aynı ağırlıkta zaman bulamama sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:


"Bu sebeple pek çoğu hayal ettikleri ikinci bir kariyer yapma fırsatından, maalesef uzak kalabiliyor. İkinci bir kariyere sahip olmadıklarından, sakatlık gibi riskli durumlar karşısında hayatlarını devam ettirecek bir yol bulmakta da sıkıntı çekebiliyorlar. Yıllardır özellikle milli sporcularımızın maruz kaldığı bu durum önemli bir dezavantaj olarak sporumuzu olumsuz etkilemiştir. Biz bu olumsuzluğu gidermek ve Türk sporunun önündeki bir engeli daha ortadan kaldırmak istedik ve bu düzenlemeyi hayata geçirdik. Düzenlememiz, bu risklerin etkilerini düşürmek noktasında inanıyorum ki son derece önemli kazanımlar getirecek. Artık sporcularımızın, hangi bölümü kazanırlarsa kazansınlar, vakıf üniversitelerinde burslu bir şekilde öğrenim görme imkanı var. Sporcularımızın eğitimlerine yönelik hayata geçirdiğimiz yeni uygulamaların, sadece yükseköğretim seviyesinde olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Burs çalışmalarına yönelik olarak seviyeyi yükseköğretimden; lise ve ortaokul seviyesine kadar indirmiş bulunuyoruz. Özel öğretim kurumlarında, ortaokullarda ve liselerde, bundan sonra ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ortaya koymuş sporcularımız da %3 ücretsiz eğitim kontenjanı içerisinde yer alacaklar. Değerlendirme kriterlerine göre sporcu, başarı ortaya koyduğu ulusal ve uluslararası müsabakalara göre ek puan alabilecek. Böylece, gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını bu sporlardan uzaklaştırmak yerine teşvik edecek. Bakanlığımız tarafından sağlanan bu önemli imkan da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi."


"Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı, sporumuz için attığımız tarihi adımlardan biridir"


Amaçlarının herkesin spor yaptığı bir Türkiye olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Spor kültürünü yaygınlaştıracağız ve her yaştan, herkesin daha fazla spor yaptığı bir Türkiye hedefimize ulaşacağız. Bu noktada önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için bundan sonra önümüze çıkabilecek her engeli de aynı kararlılıkla aşacağız. Bugün 24 vakıf üniversitelerimizle imzalayacağımız Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı, sporumuz için attığımız tarihi adımlardan biridir. İnşallah daha güzel günler, daha büyük başarılar bizleri bekliyor. Samimi gayretlerle el ele, omuz omuza vererek ülkemizi hak ettiği seviyelere birlikte çıkaracağız. Ben bu vesileyle, bugün bizlerle beraber olan 24 vakıf üniversitemize, desteklerini esirgemeyen rektörlerimize bir kere daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yine sporun ve sporcunun gelişmesi için elini taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmeyen bütün kulüplerimize, federasyonlarımıza, paydaşlarımıza ve spor camiamızın değerli isimlerine de yine canı gönülden teşekkür ediyorum. Mutabakat metnimiz bir kez daha Türk sporu için, gençlerimiz için, milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı.


Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sırasıyla vakıf üniversitelerinin yetkilileri ile protokol imzaladı. İmzaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.


Protokol imzalanan 24 vakıf üniversitesi ise şöyle:


"Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Antalya Bilim Üniveristesi, Avrasya Üniveristesi, Beykoz Üniveristesi, Çağ Üniveristesi, Demiroğlu Bilim Üniveristesi, Doğuş Üniveristesi, Hasan Kalyoncu Üniveristesi, Işık Üniveristesi, İstanbul Arel Üniveristesi, İstinye Üniveristesi, İbn Haldun Üniveristesi, İstanbul Kent Üniveristesi, İzmir Ekonomi Üniveristesi, İzmir Tınaztepe Üniveristesi, Kapadokya Üniveristesi, KTO Karatay Üniveristesi, Nuh Naci Yazgan Üniveristesi, Nişantaşı Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Toros Üniveristesi, Özyeğin Üniveristesi" - ANKARA

Kaynak: İHA

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