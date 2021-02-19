Milli sporculara burs desteği imkanı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, okul mu spor mu ikilemini ortadan kaldırmayı hedefleyen milli sporculara yüzde yüz burs olanağının, vakıf üniversitelerinin ardından özel okullar aracılığı ile liselerde de uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, okul mu spor mu ikilemini ortadan kaldırmayı hedefleyen milli sporculara yüzde yüz burs olanağının, vakıf üniversitelerinin ardından özel okullar aracılığı ile liselerde de uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında, 52 vakıf üniversitesinde bursla eğitime devam eden 70 milli sporcu da yer aldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle'nin de yer aldığı tanıtımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs veren kurumlara teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu, 'spor mu eğitim mi' ikilemi artık ortadan kalkıyor" dedi.

Bakanlıkla imzalanan protokol uyarınca, 34 ilde 582 kontenjan ile milli sporcular lisede de burstan yararlanabilecek. Böylece spor yaparken eğitimini sürdürebilecek.

BAŞARIYI TEŞVİK, ÖDÜLLENDİRMEK GİBİ GÖREVDİR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, "Başarıyı ödüllendirmek kadar, teşvik etmek de görevdir. Milli sporculara burs desteği, spora teşvik için son derece değerli bir hamle, Türk sporunun geleceği için de çok değerli bir adımdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu oluşumdaki önderlikleri için müteşekkiriz. Bu fikrin hayata geçirilmesindeki rolleri ile Gençlik ve Spor Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız da son derece değerli kılavuzlar olmuşlardır" diye konuştu.

"EŞSİZ SPORTİF BAŞARILAR YAŞADIK"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise, "İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, eşi görülmemiş sportif başarılar yaşadık, daha da yaşayacağımıza inanıyoruz. Bunu sağlamış olmak, öğrencilerimizin eğitim ve sporu, eğitim ve sanatı, eğitim ve bilimsel çalışmaları, yani tüm sosyal faaliyetleri, aksamadan yaşayabileceğini de ortaya koymuştur. Kurum olarak, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında; sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerini zenginliğimiz olarak görüyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı