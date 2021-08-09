Milli sporcular yurda döndü (1)
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan dönen milli sporcuların çiçeklerle karşılanması Boksta gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nun konuşması Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar'ın konuşması Bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün konuşması Karatede bronz madalya...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan dönen milli sporcuların çiçeklerle karşılanması
Boksta gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nun konuşması
Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar'ın konuşması
Bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün konuşması
Karatede bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu'nun konuşması
Bronz madalya kazanan milli sporcu Uğur Aktaş'ın konuşması
Karatede gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın konuşması
Karatede bronz madalya kazanan Merve Çoban'ın konuşması
Toplu fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan dönen milli sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ