Milli sporcular yurda döndü (1)
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Milli sporcular yurda döndü (1)

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan dönen milli sporcuların çiçeklerle karşılanması Boksta gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nun konuşması Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar'ın konuşması Bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün konuşması Karatede bronz madalya...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan dönen milli sporcuların çiçeklerle karşılanması

Boksta gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nun konuşması

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar'ın konuşması

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün konuşması

Karatede bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu'nun konuşması

Bronz madalya kazanan milli sporcu Uğur Aktaş'ın konuşması

Karatede gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın konuşması

Karatede bronz madalya kazanan Merve Çoban'ın konuşması

Toplu fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan dönen milli sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı. (1)

Milli sporcular yurda döndü (1)
Milli sporcular yurda döndü (1)
Milli sporcular yurda döndü (1)
Milli sporcular yurda döndü (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
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