Milli sporcular yetiştiren antrenör kadınlara kendini savunmayı öğretiyor

23.10.2019 11:34

Uşak'ta bir spor kulübü sahibi olan ve çok sayıda milli sporcu yetiştiren Halit Dinçer Güngör, kadınlara ücretsiz yakın savunma dersleri veriyor.

Karate sporunda geçen yıl milli takım antrenörlüğü yapan, toplam 12 Balkan ve 15 Türkiye şampiyonluğu bulunan 16 milli sporcu yetiştiren Halit Dinçer Güngör, şiddete karşı kadınları da eğitmeye başladı.

Sosyal medya üzerinde oluşturulan Uşak Kadınlar Kulübü çatısı altındaki kadınlarla iş birliği yapan Güngör, isteyen kadınlara ücretsiz karate dersleri veriyor. 50 kişinin katıldığı kursta kadınlara yakın savunma tekniklerine ilişkin pratik bilgiler veriliyor.

Antrenör Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayından çok etkilendiğini, kadına şiddete karşı bir şeyler yapmak üzere arayışa girdiğini ifade etti.

Sosyal medya üzerinde örgütlenen kadınlarla irtibata geçerek isteyen kadınlara eğitim verebileceğini aktardığını dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

"Kadına Şiddete Hayır sloganı altında bir faaliyet başlattık. Bu faaliyetimiz Uşaklı bütün kadınlara ücretsiz. Şu an için haftada bir gün yaptığımız kursumuza yaklaşık 50 kadın katılım sağlıyor. Bu kadınlarımız burada kendini savunmayı öğreniyor. Spor amaçlı gelenler de oluyor, daha önce şiddet görmüş ve artık kendini savunmak isteyen kişiler de. Kadınlar katılım sağladığı sürece kursumuz devam edecek. Amacımız bütün kadınlara kendilerini savunmalarını öğretmek."

"Kendimi güvende hissediyorum"

Kursa katılan Uşak Üniversitesi öğrencisi Ebru Küçük de şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu, kadınları şiddete karşı çaresiz olmadığını ifade etti.

Küçük, sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son zamanda kadına şiddet olayları sürekli artıyor. Bu karate kursu bize ücretsiz olarak veriliyor. Hocalarımız sokakta kendimizi nasıl savunacağımızı öğretiyor. Açıkçası bu karate bize çok şey katıyor. Öz güvenimiz artıyor ve gece sokakta daha rahat yürüyebiliyorum. Öğrendiklerim sayesinde kendimi güvende hissediyorum."

Ev hanımı Nurten Han da kursa sadece kendisini düşünerek katılmadığını, şiddet gören diğer kadınları da savunabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA