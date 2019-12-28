Milli sporcular yetenek avında

28.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:28

Milli paralimpik yüzücüler Beytullah Eroğlu ile Uğurcan Özer, yeni sporcular yetiştirmeye hazırlanıyor.

Beytullah ve Uğurcan, Özel Birey Okulları'nın gerçekleştirdiği "Engelsiz Yürekler Yetenek Avında" projesiyle tecrübelerini öğrencilere aktaracak.

Proje kapsamında Beylikdüzü Birey Okulları'ndaki öğrenci ve velilerle bir araya gelen her iki sporcu, yeni yeteneklere katkı vermek istediklerini söylediler.

AA muhabirine projeyle ilgili görüşlerini aktaran Beytullah Eroğlu, "Yetenekli sporcuları tespit edip onlarla çalışmayı düşünüyoruz. Gelecek yılların olimpiyat ve paralimpik şampiyonlarını yetiştirmek için çalışmalarımıza başladık." dedi.

Spor yöneticiliği eğitimi aldığını hatırlatan Beytullah, "Birilerinin elini taşın altına sokması gerekiyor. Biz şimdiden başladık. 2020'de paralimpik oyunlarına katılacağım ama bu tür çalışmaları da ihmal etmeden yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin yeni olduğunu kaydeden milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç aydan beri proje aşamasındaydı, ocak ayında başlayacağız. Birey Okulları'nın öğrencileri çok istekli, yüzmeyi seviyorlar. Bildiklerimi hiçbir zaman gizlemedim, hep aktarmaya çalıştım. Bundan sonraki dönemde de böyle olacaktır. O yüzden bu projenin içinde yer aldım."

Milli sporcu Uğurcan Özer ise Beytullah gibi bir idolün projede yer almasının öğrencilere motivasyon kaynağı olacağını vurgulayarak, "Psikolojik gelişmelerini de takip edeceğiz. Sporla hayat bulacaklardır. Derslerde daha başarılı olacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

İlk aşamada yüzmeyle eğitime başlayacaklarını anlatan Uğurcan, "Sonra diğer branşlara geçeceğiz. Yüzmeyle çok bağdaştırdığımız cimnastikle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin koordinatörlüğünü yapan İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Semra Demirer, Beytullah ve Uğurcan'ın kendi öğrencileri olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Anne-çocuk ilişkimiz oldu. Ortak bir çalışma başlattık. Yetenek avına çıktık. Engelli veya engelsiz fark etmez, takımlar kuracağız. Okulun dışındakiler için de kurslar açacağız. Her türlü bağımlılığın çok arttığı dönemde sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Projenin temellerini attık. Beytullah ve Uğurcan'ın liderliğinde yüzme kısa sürede başlıyor."

Demirer, okuldan olimpiyatlara doğru yetenekli sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını ve daha önce bunda başarılı olduklarını dile getirdi.

Beylikdüzü Birey Okulları kurucularından İbrahim Dizman ise Beytullah ve Uğurcan'ın önemli başarılara imza attığına dikkati çekerek, "Gerçekleştirdiğimiz panellerde öğrencilerimiz Beytullah ve Uğurcan'dan çok etkilendi. Amacımız daha fazla çocuğumuzu spora çekmek. Veliler de olumlu bakıyor. Havuzumuzun altyapısını oluşturduk. Önümüzdeki hafta duyuru ve kayıt işlemlerine başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA