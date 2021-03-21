Milli sporcular, Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nı 10 madalyayla tamamladı
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Milli sporcular, Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nı 10 madalyayla tamamladı

21.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:26
Milli sporcular, Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nı 10 madalyayla tamamladı

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda Türkiye Milli Takımı, 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda Türkiye Milli Takımı, 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

WOW Convention Center'ın ev sahipliği yaptığı turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Buse Naz Çakıroğlu, Hakan Doğan, Bayram Malkan ve Berat Acar altın madalya elde etti. Hatice Akbaş ile Mehmet Nadir Ünal gümüş madalyayla yetindi.

Şennur Demir, Necat Ekinci, Mücahit İlyas ve Mehmetcan Işık ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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