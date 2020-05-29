Milli sporcular, Türk bayraklı teknelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçerken Türk bayraklı teknelerden kendisini selamlayan milli sporculara el salladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçerken Türk bayraklı teknelerden kendisini selamlayan milli sporculara el salladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirildi. Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Huber Köşkü'nün sahil kenarında bulunan avlusunda teknelere el salladı. 30 yelkenliyle 30 sporcu Sarıyer Sahil Güvenlik noktasından hareket etti. Tekneler saat 11.30'da Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nün önünden geçti. Tekneler geçiş sırasında Türk bayraklarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Yelkenlilere sahil güvenlik botları, deniz polisi ve balıkçı tekneleri de eşlik etti. Sahil yolundan geçen araçlar da korna çalarak geçişe eşlik etti. Erdoğan da torunu ile tekneleri el sallayarak selamladı. Erdoğan'ın torununun asker selamı verdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti. Teknelere Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bayrakları ve Fatih Sultan Mehmet'in posterleri asıldı. Erdoğan selamlamasının sonunda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Hastane açılışına gideceğiz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA