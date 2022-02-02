Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı

Çin'de yapılacak olan 24'üncü Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Edecek olan sporcular 4 Şubat'ta açılışı öncesinde antrenmanlarına başladılar.

Kış olimpiyatları için Pekin'e giden sporcularımız yarışma takvimlerine göre antrenmanlarına başladı. Zhangjiakou Olympic Villace'de kalan Kayaklı Koşu milli takımında Sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Milli takım antrenörü Fikret Ören gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyorlar.