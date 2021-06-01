Milli sporcular, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
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Milli sporcular, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Milli sporcular, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yarın başlayacak Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek.

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yarın başlayacak Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Organizasyonda yarışacak milli sporcular şampiyona öncesi açıklamalarda bulundu. Milli sporcu Nurullah Kart, "İki bacağı olan bir atlete göre bu spora geç başladım. Aradaki farkı kapatmak için canla başla çalışıyorum. Hazırlıklarım iyi geçti. İyi bir derece alacağımı düşünüyorum" dedi.

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 1-5 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yapılacak. 35 ülkeden 600 atletin yarışacağı organizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Büyük organizasyon öncesinde Türkiye'yi gururlandıran sporculardan Nurullah Kart, Rabia Cirit ve Tarık Taha Buyrukoğlu açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki Tarık Taha Buyrukoğlu yarınki şampiyonada yüksek atlama klasmanında yarışacak. Daha önce Avrupa rekoru kıran genç sporcu Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi dereceleri hedeflediğini söyledi.

23 yaşındaki sporcu Rabia Cirit, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda F41 klasmanında mücadele edecek. Türkiye ve Avrupa'da başarılara imza atan Cirit kürsüyü görmeyi hedeflediğini belirtti.

Nurullah Kart: "Canla başla çalışıyorum"

Türkiye'nin ilk bacak protezli para atleti ve 100-200 metrede Türkiye rekorlarının sahibi olan 39 yaşındaki Nurullah Kart, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda T63 klasmanında yer alacak. Protezine geç yaşta ulaşabildiği için bu spora geç başladığını söyleyen Nurullah Kart, "İki bacağı olan bir atlete göre bu spora geç başladım. 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Aradaki farkı kapatmak için canla başla çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Avrupa'da birçok başarıyla adını duyuran sporcu, bu sporu yapmanın çocukluk hayali olduğunu ve şu an protezleriyle birlikte hayaline de kavuştuğunu kaydetti. - ANTALYA

Milli sporcular, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
Milli sporcular, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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