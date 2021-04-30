Milli sporcular Nisa Gül ve Atakan'dan, Multinations Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8 madalya
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Milli sporcular Nisa Gül ve Atakan'dan, Multinations Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8 madalya

Milli sporcular Nisa Gül ve Atakan'dan, Multinations Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8 madalya
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor

Milli yüzücüler Atakan Malgil ve Nisa Gül Serdar, Ukrayna'da gerçekleşen Multinations Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Milli yüzücüler Atakan Malgil ve Nisa Gül Serdar, Ukrayna'da gerçekleşen Multinations Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersinli sporculardan Atakan ve Nisa Gül, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 15-25 Nisan'da düzenlenen Multinations Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.

Milli yüzücü Atakan, yıldızlar kategorisindeki farklı branşlarda 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Atakan, 2.07.40'lık derecesiyle 200 metre karışık ve 4.28.56'lık performansıyla 400 metre karışık branşlarında Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Genç sporcu, takım arkadaşları Tolga Temiz, Bora Uzunkaya ve Aykut Mert Iravul ile birlikte ter döktüğü 4x200 metre serbestteki 7.42.58'lik dereceleriyle müsabakayı şampiyon olarak tamamladı.

Milli sporcu Nisa Gül, gençler kategorisindeki yarışlarda 2 altın ve bir gümüş madalya elde etti.

Nisa Gül, takım arkadaşları Meriç Demirtepe, Deniz Ertan ve Merve Tuncel ile mücadele ettiği 4x100 metre serbestteki 3.49.85'lik dereceleriyle Multinations ve 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yüzme milli takımlarımızın omurgasını oluşturan ve kazandıkları madalya, kupa ve rekorlarla Avrupa'da yüzme branşına damga vuran sporcularımız, milli takıma çok önemli katkılar sağlıyor. İlimize ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bir çok madalya, kupa ve rekorlar kazandıran sporcularımız Nisa Gül Serdar ve Atakan Malgil'in bu seviyelere gelmesinde en büyük pay sahibi olan Milli Takım Antrenörü Volkan Burak Tuncil'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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