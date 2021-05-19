Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu
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Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu

Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adıyaman'da milli sporcular, Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Adıyaman'da milli sporcular, Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, 2206 metre yükseklikte devasa heykeller, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcuları ağırladı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve milli sporcular ellerinde Türk Bayrakları ile zirveye tırmandı.

Çeşitli spor branşlarındaki milli sporcular, Nemrut Dağı zirvesinde İstiklal Marşı okudu. Sporcular İstiklal Marşı'nın ardından kendi spor dallarıyla ilgili gösteri yaptı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Nemrut Dağı zirvesinde böyle bir etkinliğe imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gururla kutlamaktayız. Bugün Adıyaman'daki milli sporcularımızla beraber Nemrut Dağı'nın 2206 metre zirvesin farklı bir etkinlik gerçekleştirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Zirvedeki sporcularımızla birlikte 19 Mayıs'ı kutlamak bizim için de ayrı bir güzellik oldu. Bize düşen gençlerimizi, gelişen, değişen dünyaya gençlik, spor, kültür, bilişim alanında uyum sağlamalarını sağlamaktır. Güçlü Türkiye'de güçlü gençlik hazırlamak istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, buradan tüm gençlerin bayramını kutluyorum" dedi.

Milli sporcular ise geçmiş yıllara göre pandemi nedeniyle kutlamaların coşkulu geçmediğini ancak, Nemrut Dağı zirvesinde etkinlik yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. - ADIYAMAN

Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu
Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu
Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu
Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu
Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu
Milli sporcular Nemrut'un zirvesinde İstiklal Marşı okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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