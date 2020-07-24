Milli sporcular Marmaris'i ziyaret etti
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Milli sporcular Marmaris'i ziyaret etti

İçlerinde milli sporcuların da yer aldığı 23 kişilik masterlar yüzme grubu normalleşme sürecinde ilk antrenmanları için Marmaris'i tercih etti.

Milli sporcular Marmaris'i ziyaret etti
24.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:11

İçlerinde milli sporcuların da yer aldığı 23 kişilik masterlar yüzme grubu normalleşme sürecinde ilk antrenmanları için Marmaris'i tercih etti. Grup adına Milli sporcular İpek Yalkı ve Halim Lafçı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Marmaris'in berrak suları milli yüzücülerin de tercihi oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir antrenmanlardan uzak kalan sporcular, kaybettikleri kondisyonlarına tekrar kavuşmak için ilçeye kampa geldi. Sporcular Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette sporculara Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yüzme Şube sorumlusu, kendisi de yüzücü olan turizmci Emre Deliveli eşlik etti.

Milli Yüzücü İpek Yalkı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez antrenman yaptıklarını belirterek Marmaris'in hem doğal özellikleriyle hem de fiziksel altyapısıyla yüzme sporu için çok uygun bir yer olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da spor altyapısına çok önem verdiklerini söyleyerek, farkındalık oluşturmak için her fırsatta kendisinin de çeşitli organizasyonlar kapsamında yüzdüğünü kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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