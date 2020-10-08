Milli sporcular, kayakla atlayıp ay yıldızlı bayrakları açarak Azerbaycan'a destek verdi
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Milli sporcular, kayakla atlayıp ay yıldızlı bayrakları açarak Azerbaycan'a destek verdi

08.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:33
Milli sporcular, kayakla atlayıp ay yıldızlı bayrakları açarak Azerbaycan'a destek verdi

Erzurum'da Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları, Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla ay yıldızlı bayrakları açarak kayakla atlama yaptı.

Erzurum'da Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları, Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla ay yıldızlı bayrakları açarak kayakla atlama yaptı.

Palandöken ilçesinde bulunan Atlama Kuleleri'nde 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcular, Azerbaycan'a destek için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Antrenmanlarını yaptıkları 60 metre yükseklikteki kulelerden atlayış yapan sporcular, göğüslerinden çıkardıkları Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Azerbaycan'a destek verdi.

Kayakla Atlama Milli Takımı sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a destek için atlayış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin desteğini göstermek için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini aktaran Fatih Arda İpçioğlu, "Azerbaycan'a bir nebze de olsa destek verdiğimizi göstermek istiyoruz. Türkiye-Azerbaycan dostluğunun Erzurum Atlama Kuleleri'nden desteklendiğini bütünü dünyaya göstermek istedik." şeklinde konuştu.

Fatih Arda İpçioğlu, uluslararası organizasyonlarda yarışan sporcularla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Kış Olimpiyatları'nın seçmelerinin yapıldığı bir döneme giriyoruz. Bunun için burada antrenman yapıyoruz ama bugünkü atlayışımız Azerbaycan dostluğu içindi. 60 metre yüksekten uzun zamandır atlayışlar yapıyoruz. Pandemi nedeniyle yaz yarışları Uluslararası Kayak Federasyonunca iptal edildi. Bu bittiği için kışa hazır şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Vizeyi alarak bütün arkadaşlarımızla 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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