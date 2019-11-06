Milli sporcular, "Ezber Bozan Kadınlar" oturumuna katıldı

06.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:30

Milli sporcular Eda Tuğsuz, Meryem Bekmez, İlke Özyüksel ve Yasemin Ecem Anagöz ile yakın zamanda cimnastiği bıraktığını açıklayan Tutya Yılmaz, "Ezber Bozan Kadınlar" oturumuna katıldı.

Zorlu PSM'deki Brand Week İstanbul'da gerçekleştirilen oturumda açıklamalarda bulunan sporculardan milli atlet Meryem Bekmez, başarılarında antrenörü ve ailesinin desteğinin önemine değindi.

İlk madalyasını Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda aldığını hatırlatan Meryem, "O başarıdan sonra ileride iyi bir sporcu olacağımı düşünmüştüm. Ailem ve hocamın desteğiyle bu seviyelere geldim." ifadelerini kullandı.

Milli atletlerden Eda Tuğsuz ise sürekli yılmadan çalıştığını belirterek, "Spor bana çalışırsam, istersem yapamayacağım hiçbir şey olmadığını gösterdi. Zorluklara göğüs gerdim. Antrenmanlarımı ciddi yapıyorum ve her zaman en iyisini hayal ediyorum. Bu ülke, kadınlarda olimpiyat madalyasını hak ediyor. Ciriti elime aldığımda Türk milletini düşünüyorum. Türk milleti adına yarışıyorum." diye konuştu.

Tutya Yılmaz, ailelerin özellikle kız çocuklarına destek konusunda çok cömert olması gerektiğini aktardı.

Çocukların mutlu olduğu şeyi yapmaları durumunda başarıya ulaşabileceğini dile getiren Tutya, "Aileler kız çocuklarını desteklesin. Çocuklar da mutlu olduğu şeyi yapsın, başarı ancak bu şekilde gelir. Ailelere düşen sadece destek olmak. Bizler ailelerimizin desteğiyle buralara geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Milli pentatloncu İlke Özyüksel ise herkesin inandığı şeyin peşinden gitmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kadınlara oturtulmuş kalıplar var. Bunları bilerek yola çıkmamız gerekiyor. Hedefe odaklanıp yollarına çıkan hiçbir şeyi düşünmeden yollarına devam etmeli ve hedeflerine ulaşmalılar. Kadına pozitif ayrımcılık gösteren bir aileye sahiptim. Diğer aileler de bunu yapabilir. Aileler bunu yaparsa tüm kadınlar başarılı olabilir."

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz de "Okçulukta erkeklerle de yarışabiliyorum. Bu açıdan okçuluğun biraz daha eşitlik vurgusunu sağladığını düşünüyorum. Ben kız çocuklarını değil, erkek çocuklarını yetiştiren ebeveynlere mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA