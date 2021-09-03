Milli sporcular dünya şampiyonasına Tatvan'da hazırlanıyor
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Milli sporcular dünya şampiyonasına Tatvan'da hazırlanıyor

Milli sporcular dünya şampiyonasına Tatvan'da hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Spor

Dünya şampiyonasına katılacak olan Türkiye Muay Thai Milli Takım sporcuları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kampa girdi.

Dünya şampiyonasına katılacak olan Türkiye Muay Thai Milli Takım sporcuları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kampa girdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda 9 gün sürecek kampa 43 sporcu katıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Teknik Koordinatörü ve Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir ortamda kamp çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

1-4 Aralık'ta yapılacak dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini belirten Şahade, "Burada 43 sporcumuz var. En son 105 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında 3'üncü olmuştuk. İnşallah hedefimiz büyüklerde dünya şampiyonu olmak. Daha öncesi gençlerimiz dünya şampiyonu oldu. Zor bir spor yapıyoruz, büyüklerde derece almak gerçekten zor." dedi.

Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur ise, "Gençlerimiz daha çok güçlenecek ve dünya şampiyonasında çok iyi başarılar alacak. Biz antrenörler olarak bu kampın burada yapılmasından dolayı çok mutluyuz, çünkü rakım çok yüksek ve sporcular için çok faydalı olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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