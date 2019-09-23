Milli sporcular Çekya'daki Boccia Turnuvası'na hazırlanıyor

23.09.2019 10:49

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nden 3 sporcunun yer aldığı Boccia takımı, Çekya'da düzenlenecek olan Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'na çok sıkı çalıştıklarını belirterek, şampiyonadan madalyalarla döneceklerini söyledi.



25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Çekya'da Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası düzenlenecek. Boccia Türk Milli Takımı, şampiyona için haftalar öncesinden Bahçelievler Engelliler Spor Salonu'nda kampa girdi. Antrenörler eşliğinde sıkı ve yorucu bir çalışma programından geçen Milliler, punto, valo ve raffa denilen atışlarla kendilerini şampiyonaya hazırlıyorlar.



Turnuvaya gidecek 11 kişilik milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nden Niyazi Aslan, Yahya Gürbüzer ve kardeşi Atike Gürbüzer yer alıyor. Beraber çalışan ve birbirlerine moral veren Bağcılarlı milli sporcular, ülkemizi temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



"İnşallah yurt dışından madalyalarla yurda döneceğiz"



Turnuvaya beraber katılan iki kardeşten Atike Gürbüzer, duygularını şöyle ifade etti: "Boccia sporuna bir sene önce başladım. İlk senemde Türkiye şampiyonu oldum ve şimdi de Çekya'daki turnuvaya katılacağım. İnşallah bu başarıyı Avrupa'da da göstereceğime inanıyorum. Ağabeyimin yanımda olması bana büyük bir güç veriyor. O bana göre daha profesyonel. Ondan hem güç alıyorum hem de bana taktikler veriyor. İnşallah yurt dışından madalyalarla yurda döneceğiz" dedi.



22 Eylül Pazar günü çalışmalarını sonlandıracak olan Milli sporcular, kampın ardından organizasyonun yapılacağı Çekya'ya hareket edecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvaya katılacak olan milli takıma başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA