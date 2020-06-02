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Milli sporcular "Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına" projesinde buluşuyor

Proje kapsamında, Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan, toplam 3 milyon lira değerinde Umut 2020 Hijyen Paketleri on binlerce aileye gönderilecek.

Milli sporcular
02.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:17

Spor dünyasının ünlü isimlerinden ve P&G çatısı altındaki marka elçilerinden NBA'in yıldız basketbolcusu Cedi Osman, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak ve Milli Futbolcu Ozan Kabak da "Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına" projesine manevi destekte bulunan isimler arasında yer alıyor.

Türkiye'de 33 yıldır faaliyet gösteren ve hem ürünleri hem de gerçekleştirdiği projelerle tüketicilerin yaşamlarını iyileştiren Procter&Gamble (P&G), COVID-19 pandemisi süresince gerçekleştirdiği desteklerin ardından bayram döneminde yeni bir destek projesi daha başlatıyor.

Hayata geçirdiği topluma katkı projeleriyle faaliyet gösterdiği ülkelerde insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedefleyen P&G Türkiye, mart ayında başlattığı topluma katkı projelerinin son ayağını hayata geçiriyor. Tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde, iyilikle güçlenebilecek bir geleceğe doğru herkesin olduğu kadar şirketlerin de önemli sorumlulukları olduğunu belirten P&G Türkiye, salgın boyunca ön saflarda mücadele eden gizli kahramanları desteklemek amacıyla gelir kaybı yaşayan 40 bin aileye Türk Kızılay'ı iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan toplam 3 milyon lira değerinde ürün bağışı gerçekleştirecek. P&G bu desteğinin yanı sıra yine "Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına" projesi kapsamında Azerbaycan'da da 7.500 aileye hijyen paketi gönderecek.

Kaynak: Bültenler

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