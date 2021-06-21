Milli sporcular, Avrupa Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele edecek
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Milli sporcular, Avrupa Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli sporcular, Avrupa Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Masa tenisinde erkek ve kadın A milli takımları, yarın başlayacak Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda yer alacak.

Masa tenisinde erkek ve kadın A milli takımları, yarın başlayacak Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda yer alacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın başkenti Varşova'da 27 Haziran'a kadar sürecek şampiyonaya 39 ülkeden sporcuların katılacağı belirtildi.

Organizasyonda Türkiye'yi, erkeklerde İbrahim Gündüz, Batuhan Ulucak ve Talha Yiğenler'in, kadınlarda ise Sibel Altınkaya, Ece Haraç ve Özge Yılmaz'ın temsil edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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