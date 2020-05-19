Milli sporcular atlama kulesinde istiklal marşını okudu
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Milli sporcular atlama kulesinde istiklal marşını okudu

Milli sporcular atlama kulesinde istiklal marşını okudu19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Erzurum'da 20 milli sporcu Türkiye'nin ilk ve tek olan Kayakla Atlama Kulesi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu.

Milli sporcular atlama kulesinde istiklal marşını okudu
19.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:21

Milli sporcular atlama kulesinde istiklal marşını okudu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Erzurum'da 20 milli sporcu Türkiye'nin ilk ve tek olan Kayakla Atlama Kulesi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde milli sporcular, saatler 19.19'da İstiklal Marşı'nı okumak için bakanlığa ait tesislerde buluştu. Erzurum'da da kayak, buz pateni, curlign, judo ve atletizm branşlarında 20 milli sporcu, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kulelerinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi. Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan milli sporcular, 101 yıl önceki ruhu yeniden yaşadılar.

Şube müdürleriyle birlikte kutlama programına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "19 Mayıs, Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü ve kurtuluş ateşinin yakıldığı günün adıdır" diye konuştu.

Merkez Palandöken ilçesinin Kiremtlik Tepe mevkindeki kayak atlama kulesi bayraklarla bir gelin gibi süslendi. Sporcular ağızlarında meske ve sosyal mesafeyi koruyarak okudukları İstiklal marşının ardından alkışlayarak büyük gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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