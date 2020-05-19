Milli sporcular Atlama Kulesi'nde 'İstiklal Marşı' okudu Milli sporcular Atlama Kulesi'nde 'İstiklal Marşı' okudu Erzurum'da milli sporcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kayakla Atlama Kulesi'nde İstiklal Marşı okudu.

Milli sporcular Atlama Kulesi'nde 'İstiklal Marşı' okudu

ERZURUM - Erzurum'da milli sporcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kayakla Atlama Kulesi'nde İstiklal Marşı okudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Erzurum'da 20 milli sporcu tarafından Türkiye'nin ilk ve tek olan Kayakla Atlama Kulesi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde bir araya gelen milli sporcular, 19.19'da İstiklal Marşı'nı okumak için bakanlığa ait tesislerde buluştu. Erzurum'da kayak, buz pateni, curlign, judo ve atletizm branşlarında 20 milli sporcu, Atlama Kuleleri'nde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: İHA