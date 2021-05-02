Milli sporcular antrenmanlarına devam ediyor
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Milli sporcular antrenmanlarına devam ediyor

Milli sporcular antrenmanlarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserili milli sporcular, Ramazan ayına ve kısıtlamalara rağmen şampiyonalara hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kayserili milli sporcular, Ramazan ayına ve kısıtlamalara rağmen şampiyonalara hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kısıtlama ve Ramazan ayına rağmen Kayserili milli sporcular günde iki defa antrenmanlarını yapıyor. Gündüz ve akşam olmak üzere çift antrenman yapan kick boks milli sporcuları istekleri ile dikkat çekerken, antrenör Göksel Cingöz, "Çalışmadan, emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz. Kolay kazanılan kolay kaybedilir. Her işte emek ve alın teri şarttır" dedi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacak olan sporcular performansları ile dikkat çekti. - KAYSERİ

Milli sporcular antrenmanlarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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