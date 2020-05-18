Milli sporcular, 19 Mayıs anısına 50 metre derinlikte Türk bayrağı açtı
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Milli sporcular, 19 Mayıs anısına 50 metre derinlikte Türk bayrağı açtı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak ve Serbest Dalış Milli Takım Antrenörü Cenk Koç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 101'inci yılı anısına, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki...

Milli sporcular, 19 Mayıs anısına 50 metre derinlikte Türk bayrağı açtı
18.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:33
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak ve Serbest Dalış Milli Takım Antrenörü Cenk Koç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 101'inci yılı anısına, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Asos açıklarında gerçekleştirdikleri etkinlikte, tüpsüz olarak 50 metre derinliğe dalış yapıp, su altında açtıkları Türk bayrağıyla birlikte suyun üstüne çıktılar.

Serbest Dalış Milli Takım Sporcusu Serkan Toprak (40) ve Serbest Dalış Milli Takım Antrenörü Cenk Koç (38), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 101'inci yılını, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Asos açıklarında 50 metre derinliğe tüpsüz dalış gerçekleştirdi. Suyun altında açtıkları Türk bayrağı ile birlikte yüzeye çıkan 2 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. 

Serbest Dalış Milli Takım Antrenörü Cenk Koç, "Ülkemizi temsil eden serbest dalış antrenörü ve milli sporcusu olarak bundan 101 yıl önce başlayan bağımsızlık mücadelemiz ile gurur duyuyoruz" dedi.

Serbest Dalış Milli Takım Sporcusu Serkan Toprak ise, "Ülkemizin bu zorlu yükselişini, temsili olarak göstermek adına ay yıldızlı bayrağımızı 50 metre derinlikten yüzeye çıkarttık" diye konuştu.


- Çanakkale

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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