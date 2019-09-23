Milli sporcudan bronz madalya

23.09.2019 12:04

Tekirdağlı milli sporcu Emir Karakuş, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Karadağ'da düzenlenen şampiyonada 60 kiloda mücadele eden Karakuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü judo antrenörü Nelda Şilli, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonada sporcusunun emeklerinin karşılığını aldığını belirtti.

Şilli, başarılı sporcuların sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Gençlerimizi sporla tanıştırıp onları şampiyonalara hazırlıyoruz. Tekirdağ judoda adından söz ettirmeye başladı. Şampiyonalardan güzel sonuçlarla dönen sporcularımız var. Milli takımda daha fazla sporcumuzun yer alması için gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA