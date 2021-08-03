Milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo'da tarih yazdı
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Milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo'da tarih yazdı

Milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo'da tarih yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'ye altın madalyalar kazandıran milli güreşçi Yasemin Adar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'nda 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalya kazandı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'ye altın madalyalar kazandıran milli güreşçi Yasemin Adar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'nda 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalya kazandı.

Milli sporcu ve rekortmen öğrenci Yasemin Adar'dan tarihi bir başarı haberi daha geldi. Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi olan milli sporcu, Türk güreş tarihinde olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın güreşçi olma unvanını elde etti.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında daha önce altın madalyalar getiren başarılı sporcu Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya mücadelesinde Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı. Mücadelede rakibini kısa sürede tuş etmeyi başaran kadın güreşçi Yasemin Adar, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ilk Avrupa ve dünya Şampiyonu kadın güreşçisi olma unvanına sahip Yasemin Adar, bu başarısıyla Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu olarak da tarihe geçti.

Letonya'da 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi başarısıyla Türk kadın güreşinde ilk kez altın madalya alan isim olan Yasemin Adar, üst üste 4 yıl Avrupa'nın zirvesinde yer almayı başarmış, Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'nin dünya şampiyonu ilk kadın güreşçisi olma unvanını elde etmişti.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo'da tarih yazdı
Milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo'da tarih yazdı
Milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo'da tarih yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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