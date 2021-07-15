Milli sporcu Yaren Nur Polat, Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Milli sporcu Yaren Nur Polat, Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli sporcu Yaren Nur Polat, Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli pentatloncu Yaren Nur Polat, Mısır'ın İskenderiye kentinde devam eden Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Milli pentatloncu Yaren Nur Polat, Mısır'ın İskenderiye kentinde devam eden Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye'de 12 Temmuz'da başlayan UIPM Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 18 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye'den 3 kadın 3 erkek milli sporcunun katıldığı şampiyonanın kadınlar elemeleri bugün tamamlandı.

Kadınlar kategorisinde şampiyonaya katılan milli sporcu Yaren Nur Polat, yüzme, eskrim, koşu ve atıştan toplam 900 puan alarak yarın yapılacak finale kalmayı başardı.

Diğer milli sporculardan Selin Eyüpoğlu, şampiyonayı 773 puanla tamamlarken, Beyza Cesur ise yarışmayı 726 puan ile bitirdi.

Şampiyona, yarın yapılacak erkekler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam edecek.

Genç erkekler kategorisinde Türkiye'yi milli sporculardan Dora Nusretoğlu, Hakan Can Güngör ve Yunus Çalışkan temsil ediyor. Milliler, yüzme, eskrim ve laser run etaplarından oluşan yarı finalde ilk 36 sporcu arasına girmeyi başarırlarsa 17 Temmuz'da yapılacak finalde yarışma hakkı kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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