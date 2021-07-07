Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Öznur Cüre'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Öznur Cüre'yi tebrik etti.