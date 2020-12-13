Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı
13.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:47
Milli sporcu Mert Efe Kılıçer'in performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı.
Milli sporcu Mert Efe Kılıçer'in performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin