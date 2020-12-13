Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı

13.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:47

Milli sporcu Mert Efe Kılıçer'in performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Mert Efe Kılıçer'in performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı
Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı
Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı
Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

İlgili Haberler

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Mert Efe Kılıçer'den 2 madalya
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Mert Efe Kılıçer'den 2 madalya
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Adem Ljajic Samet Aybaba Kylian Mbappe Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:47:19. #1.15#
title