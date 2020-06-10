Milli sporcu Meksika'da koronavirüsten sonra fırtınanın ortasında kaldı Meksika, günlerdir Cristobal Tropik Fırtınası etkisi altında kaldı.

Meksika, günlerdir Cristobal Tropik Fırtınası etkisi altında kaldı. Milli sporcu Fatma Uruk, serbest dalış dalında dünya rekoru denemesi için Mart ayında gittiği Meksika'da konoravirüs salgını kısıtlaması nedeniyle önce karantina daha sonra da ülkeyi vuran Cristobal Fırtınası'nın ortasında kaldı.

Meksika günlerdir Cristobal Tropik Fırtınası etkisi altında kaldı. Fırtına nedeniyle ülkede hayat durma noktasına geldi. Serbest dalış alanında başarılara imza atan milli sporcu Fatma Uruk, Mart ayının başında gittiği Meksika'da koronavirüs salgını kısıtlaması nedeniyle karantina uygulamasına takıldı. Karantinada kalan Uruk, bu kez de tropik fırtınanın ortasında kaldı. Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlatan Milli sporcu Uruk, tropikal fırtınası nedeniyle Meksika Körfezi'ne yakın tüm bölgenin etkilendiğini, iki kentin tamamen boşaltıldığını söyledi. Uruk, tropikal fırtına nedeniyle şimdiye kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

'OLMAZ DİYECEĞİMİZ HER ŞEYİ YAŞADIK'Milli sporcu Fatma Uruk yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bu hafta yorucu bir haftaydı. Olmaz diyeceğimiz her şey başıma geldi bu sene" dedi.

Uruk, fırtınanın korkutucu olduğunu vurgularken, henüz karantinanın Meksika'da bulunduğu bölgede kaldırılmadığını ifade etti. Milli sporcu bir süre daha Meksika'da kalacağını belirtti. Cristobal Fırtınası, Meksika'dan sonra ABD'nin Louisiana eyaletine doğru ilerlemeye başladı ve etkisi altına aldı. ABD'de yetkililer uyarı yayınlamaya başladı.

Kaynak: DHA