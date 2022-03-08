Milli sporcu Livanur Tiryakioğlu, Çankırı'dan şampiyonlukla döndü

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Milli Sporcu Livanur Tiryakioğlu, Çankırı'da yapılan okul sporları müsabakalarda Taekwondo şampiyonu oldu.

Çankırı'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Genç (Kız- Erkek) Grup müsabakaları başarılarla tamamlandı. Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda 05-07 Mart 2022 tarihlerinde yapılan Okul Sporları Gençler Grup müsabakalarında; Çankırı, Sinop, Kocaeli, Amasya, Bartın, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Edirne, İstanbul, Karabük, Sakarya, Bilecek, Kırklareli, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Bolu ve Düzce'nin bulunduğu toplan 20 İl'den 400 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu lisesi öğrencisi ve Togaspor Kulübü Milli sporcusu Livanur Tiryakioğlu yarışmalardaki üstün başarısıyla şampiyon oldu. Milli Sporcu Livanur Tiryakioğlu 02-04 Nisan 2022 tarihlerinde Alanya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antrenör Kadir Bölükçü, Livanur ile her zaman gurur duyduğunu belirterek, sprocularına destek veren kurumlara teşekkür etti.

Çaycuma Toga Spor Kulübü Başkanı Avukat Dilek Keleş ise sporcusu Livanur Tiryakioğlu'nu tebrik ederek, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. - ZONGULDAK