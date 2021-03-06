Milli sporcu Kayhan Özer, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarı finalde elendi
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Milli sporcu Kayhan Özer, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarı finalde elendi

06.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:28
Milli sporcu Kayhan Özer, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarı finalde elendi

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Kayhan Özer, 60 metrede finale kalamadı.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Kayhan Özer, 60 metrede finale kalamadı.

Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen şampiyonada milli atletlerin mücadelesi devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun üçüncü gününde 60 metrede yarışan Balkan şampiyonu Kayhan Özer, seçmede 6.69'luk derecesiyle üçüncülüğü elde ederek yarı finale yükseldi.

Üç yarı final serisinin ikincisinde sahne alan Kayhan, yine 6.69'luk dereceyle bu kez 7. oldu. Kayhan böylece finale kalamadan şampiyonaya veda etti.

60 metrede yarışan diğer milli atletlerden Umut Uysal 6.86 ile serisinde yedinci, Oğuz Uyar ise 6.78 ile serisinde dördüncü olarak elendi.

Mikdat Sevler yarı finale kaldı

60 metre engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler, 7.78'lik derecesiyle serisini üçüncü bitirerek adını yarı finale yazdırdı. 60 metre engellinin ilk serisinde koşan Furkan Aktaş ise 7.94'lük derecesiyle 7. sırayı alabildi.

Sabah 3000 metre seçmesinde sahne alan Abdurrahman Gediklioğlu da istediği performansı gösteremedi. Abdurrahman, serisini 8: 23.82'lik derecesiyle 11. sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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