Milli sporcu kardeşlerin hedefi dünya şampiyonluğu

10.10.2019 11:06

Wushu Budokaido Kyokushin A Milli Takımı sporcuları Furkan ve Erkan Karakaya kardeşler, Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok başarı elde eden Karakaya kardeşler, 7-8 Aralık'ta Kazakistan'da yapılacak Wushu Budokaido Kyokushin Dünya Şampiyonası'na yoğun bir antrenman temposuyla hazırlanıyor.

Aynı zamanda birbirine antrenörlük de yapan Karakaya kardeşler, bir yandan şampiyonaya hazırlanırken, diğer yandan sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Babaları da karate hakemi olan milli sporcular, Türkiye'ye 2 altın madalya getirmek istiyor.

Ay-yıldızlı sporculardan Furkan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda başladığı karateye severek devam ettiğini belirtti.

"İstiklal Marşı'mızı okutmadan dönmeyeceğiz"

Çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ve dünya üçüncülüğü gibi çeşitli dereceleri olduğunu anlatan Furkan Karakaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, takım olarak madalyalarla dönmek istiyoruz. Bunun için gerekli olan antrenmanı yapıyoruz. İnşallah İstiklal Marşı'mızı okutmadan dönmeyeceğiz. Halkımızdan destek ve dua bekliyoruz. Daha önce 3'üncü döndüğüm turnuvada bu kez şampiyonluk istiyorum."

Bu yıl ağabeyiyle birlikte ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını vurgulayan Erkan Karakaya ise bunun kendisine ayrıca bir güç verdiğini söyledi.

Şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını aktaran Erkan Karakaya, "Ağabeyim bana güzel bir örnek. İlk kez katılacağım Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayı getirmek istiyorum. Bunun için birlikte çalışıyoruz. İnşallah başarılarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA