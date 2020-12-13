Milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı (2)
13.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:16
Milli sporcu İbrahim Çolak'ın kürsüye gelişi Madalya töreni İstiklal Marşı'nın okunması Milli sporcu İbrahim Çolak'ın Türk bayrağı ve madalyasıyla görüntüsü MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.
Milli sporcu İbrahim Çolak'ın kürsüye gelişi
Madalya töreni
İstiklal Marşı'nın okunması
Milli sporcu İbrahim Çolak'ın Türk bayrağı ve madalyasıyla görüntüsü MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin