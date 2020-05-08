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Milli sporcu Hatice Kübra İlgün evinin çatı katını tekvando salonuna dönüştürdü

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün evinin çatı katını tekvando salonuna dönüştürdü
08.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:18

Türkiye'yi gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde antrenmanlarını evinin çatı katında sürdürüyor.

Türkiye'yi gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde antrenmanlarını evinin çatı katında sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde müsabakalara hazırlanan 27 yaşındaki sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evinde kaldığı bugünlerde formunu korumaya çalıştığını söyledi.

Hareketsiz kalmamak için bir program dahilinde çalıştığını belirten İlgün, "Evin üst katında antrenmanlara devam ediyoruz. Buraya salonda gerekli olan malzemeleri getirdik. Tatami üzerinde dövüştüğümüz için onu getirdik. Burada normal tekniklerimizi çalışıyoruz. Tekvando partneri olan bir spor olduğu için maç yapmamız gerekiyor ama herkes evinde olduğu için maç yapamıyorum. Sadece tekniklerimi devam ettirmek zorundayım." diye konuştu.

En büyük hedefi olan olimpiyatlara katılma hakkını kazandığını anlatan Hatice Kübra İlgün, zorlu süreçlerden geçerek bu noktaya geldiğini ifade etti.

Sakatlandığı, ekonomik zorluk yaşadığı günler geçirdiğini dile getiren İlgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılında Dünya Şampiyonası'nda yenildim. Aslında orası benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sonuçta o kadar başarı alıyorum, olimpiyatlara aday sporcu olarak gösteriliyorum, orada ilk maçta yenilmem büyük bir talihsizlik oldu. Daha sonra dört Grand Prix müsabakamız vardı ve burada olimpiyatlara giden sporcular yer alıyor, en iyi ilk 16 geliyordu. Dört Grand Prix'te madalya alan tek Türk tekvandocuyum ve bunun ardından son yapılan Grand Prix'te gümüş madalya alarak olimpiyatlara gitmeyi garantiledim. Şimdi her şey yeni başlıyor. İnanıyorum ki Japonya'dan altın madalyayla döneceğim."

"2021'den sonra iki olimpiyata daha katılmak istiyorum"

Olimpiyatların çok büyük bir platform olduğunu söyleyen milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bu seviyede yarışmanın stres ve heyecanına da kendini hazırladığını belirtti.

Tekvandodaki ilk yıllarında salon bulamadıkları için koşu parkurlarında antrenman yapmak zorunda kaldıklarını aktaran İlgün, "Salonlar vardı ama düğünler için kiraya veriliyordu. Tabii o zamanlarda kimsenin umrunda değildik, 'Başarılı olamayacaklar, nasıl olsa yapamazlar' diyenler oldu. Benim oturduğum semt Panayır köyü ve buradan olimpiyata giden bir sporcu çıkması demek bence bir mucize." ifadelerini kullandı.

İlgün, birçok akrabasının kendisinin sayesinde spora başladığına değindi.

"Maçlara gidemediğimiz zamanlar oldu, hocamız sponsor bulmaya, arabasını satmaya çalıştı, Kurban Bayramı'nda deri toplandı. Böyle zor şartlardan geçerek bu seviyeye geldim. O yüzden benim için ayrı bir önemi var olimpiyatın." diyen İlgün, futbol antrenörü olan babasından büyük destek gördüğünü anlattı.

Hatice Kübra İlgün, şunları kaydetti:

"Ailem konusunda sıkıntı yaşamadım ama çevremde tepki oldu çünkü tekvando denilince akla erkek sporu geliyor. 'Senin ne işin var tekvandoda, git evinde otur, okulunu oku' falan dediler ama ailem bu konuda çok destek oldu. Onların sayesinde bu seviyeye geldim. Olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum. 57 kiloda olimpiyat şampiyonu olan rakibimi yendim. 2021'den sonra iki olimpiyata daha katılmak istiyorum."

Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitimine devam eden milli sporcu, diplomasını aldıktan sonra üniversitede dersler vermek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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