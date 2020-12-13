Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı
13.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:13
-Milli sporcu Ferhat Arıcan'nın paralel bar aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
-Milli sporcu Ferhat Arıcan'nın paralel bar aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin