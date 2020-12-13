Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı
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Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı

13.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:13

-Milli sporcu Ferhat Arıcan'nın paralel bar aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

-Milli sporcu Ferhat Arıcan'nın paralel bar aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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