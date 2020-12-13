Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı
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Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı

13.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:32

-Milli sporcu Ferhat Arıcan'ın kulplu beygir aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finalleri Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı.

-Milli sporcu Ferhat Arıcan'ın kulplu beygir aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finalleri Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı. Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde performans sergiledi. Arıcan, bronz madalya kazanmanın sevincini yaşadı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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