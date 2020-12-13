Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı
13.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:32
-Milli sporcu Ferhat Arıcan'ın kulplu beygir aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finalleri Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı.
-Milli sporcu Ferhat Arıcan'ın kulplu beygir aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finalleri Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı. Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde performans sergiledi. Arıcan, bronz madalya kazanmanın sevincini yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin