Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Erzurum'da karşılandı - Haberler
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Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Erzurum'da karşılandı

AA, İsmail Hakkı Demir - Spor
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Milli sporcunun karşılanması Fatih Arda İpcioğlu'nun açıklaması Milli sporcunun elinde çiçekler ve Türk bayraklarıyla poz vermesi Fatih Arda İpcioğlu'nun annesiyle kucaklaşması ERZURUM - 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, memleketi...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Milli sporcunun karşılanması

Fatih Arda İpcioğlu'nun açıklaması

Milli sporcunun elinde çiçekler ve Türk bayraklarıyla poz vermesi

Fatih Arda İpcioğlu'nun annesiyle kucaklaşması ERZURUM - 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, memleketi Erzurum'da Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Erzurum'da karşılandı

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Erzurum'da karşılandı

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Erzurum'da karşılandı

Erzurum, Milli, Fatih, Türk, Spor, Haberler

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