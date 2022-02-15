Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Erzurum'da karşılandı
AA, İsmail Hakkı Demir - Spor
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Milli sporcunun karşılanması Fatih Arda İpcioğlu'nun açıklaması Milli sporcunun elinde çiçekler ve Türk bayraklarıyla poz vermesi Fatih Arda İpcioğlu'nun annesiyle kucaklaşması ERZURUM - 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, memleketi...
FATİH, İSTANBUL (AA) - Milli sporcunun karşılanması
Fatih Arda İpcioğlu'nun açıklaması
Milli sporcunun elinde çiçekler ve Türk bayraklarıyla poz vermesi
Fatih Arda İpcioğlu'nun annesiyle kucaklaşması ERZURUM - 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, memleketi Erzurum'da Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.