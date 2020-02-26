Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu
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Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonluğu elde etti.

26.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:17
Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu

'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonluğu elde etti.


Türkiye Özel Sporcular Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde devam eden organizasyonda piste çıkan Esra Bayrak, kadınlar 60 metrede 8,06'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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