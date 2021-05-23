Milli sporcu Enes Çanakaya, disk atmada 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi

Milli sporcu Enes Çankaya, Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda disk atmada 59.46'lık derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu Enes Çankaya, Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda disk atmada 59.46'lık derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda disk atma branşında mücadele eden sporculardan Enes Çankaya, 59.46'lık derecesiyle, 57.62 ile yine kendisine ait olan 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu