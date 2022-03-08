Milli sporcu Emre Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazandı. - Haberler

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Milli sporcu Emre Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazandı.

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Milli sporcu Emre Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Emre Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Emre Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Milli Sporcu, Bulgaristan, Emre Mutlu, Güreş, Spor, Haberler

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