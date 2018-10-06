Milli Sporcu Elmaağaçlı Başkan Çelik'i Ziyaret Etti

Samsun'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bir altın bir de gümüş madalya kazanan milli okçu Demir Elmaağaçlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Başkan Çelik, Demir Elmaağaçlı'yı başarısından dolayı tebrik ederek, "Bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz görüntü bu. Amacımız, spor okullarındaki kabiliyetli gençlerimizi spor kulüplerimizde değerlendirerek tüm dünyada uluslararası çapta başarılı olmalarını sağlamaktı. Bunun en güzel örneği Demir Elmaağaçlı ve kardeşi. Gittikleri şampiyonalarından başarıyla dönüyorlar. Tebrik ediyor başarılılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Elmaağaçlı da desteklerinden dolayı Başkan Çelik'e teşekkür etti.