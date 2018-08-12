Koşarken Rahatsızlanan Milli Sporcu Elif Dağdelen Hastaneye Kaldırıldı
Avrupa Atletizm Şampiyonasında maraton yarışmasını 2 saat 50 dakika ile 44'üncü olarak bitiren milli atlet Elif Dağdelen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün sona erecek olan 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 21 derece sıcaklıkta koşulan maraton Kadınlar yarışında 2:50:59 ile 44'üncü olan ve yarış sonunda nefes yetmezliği nedeniyle bayılan milli atlet Dağdelen, Berlin'de hastaneye götürüldü.
Ambulans ile hastaneye kaldırılan milli sporcuya oksijen takviyesi yapıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ, KONTROL AMAÇLI HASTANEDE YATACAK
Oksijen yetmezliği ile bayılarak hastaneye kaldırılan milli sporcunun yaklaşık 2 saat sonra gözlerini açtığı öğrenilirken, sağlık durumu iyi olan Dağdelen, bir süre daha kontrol amaçlı hastanede yatacak.
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