Koşarken Rahatsızlanan Milli Sporcu Elif Dağdelen Hastaneye Kaldırıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün sona erecek olan 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 21 derece sıcaklıkta koşulan maraton Kadınlar yarışında 2:50:59 ile 44'üncü olan ve yarış sonunda nefes yetmezliği nedeniyle bayılan milli atlet Dağdelen, Berlin'de hastaneye götürüldü.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan milli sporcuya oksijen takviyesi yapıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ, KONTROL AMAÇLI HASTANEDE YATACAK

Oksijen yetmezliği ile bayılarak hastaneye kaldırılan milli sporcunun yaklaşık 2 saat sonra gözlerini açtığı öğrenilirken, sağlık durumu iyi olan Dağdelen, bir süre daha kontrol amaçlı hastanede yatacak.