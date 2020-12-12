Milli sporcu Elif Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milli sporcu Elif Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:44
Milli sporcu Elif Akyüz, AA'nın

Wushuda çok sayıda dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Elif Akyüz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Wushuda çok sayıda dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Elif Akyüz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akyüz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Milli sporcu Akyüz, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te Gökkuşağı", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater Solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada", haber kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Akyüz, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

İlgili Haberler

VakıfBank'ın yıldızı Isabelle Haak, ülkesinde 'Yılın Kadın Sporcusu' adayı
VakıfBank'ın yıldızı Isabelle Haak, ülkesinde 'Yılın Kadın Sporcusu' adayı
Dünya Engelliler Günü'nde engelli milli sporcular 'Engelleri sporla aşıyoruz' mesajı verdi
Dünya Engelliler Günü'nde engelli milli sporcular "Engelleri sporla aşıyoruz" mesajı verdi
Ağrılı kick boksçular milli sporcu olmak için ter döküyor
Ağrılı kick boksçular milli sporcu olmak için ter döküyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Demet Özdemir Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Sörloth Pierre Webo Burak Yılmaz Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli sporcu Elif Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 09:44:49. #1.15#
title