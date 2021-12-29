Milli sporcu Derin Toparlak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya şampiyonu paletli yüzücü Derin Toparlak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Dünya şampiyonu paletli yüzücü Derin Toparlak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Derin Toparlak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Milli sporcu, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı", haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi", yaşam kategorisinde ise Fabio Teixeira'nın "Mezarlıkların çocuk işçileri" fotoğrafına oy verdi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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