Milli sporcu Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı
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Milli sporcu Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı

Milli sporcu Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ağrılı milli judocu Zeynep Çelik, memleketi Ağrı'da çiçeklerle karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ağrılı milli judocu Zeynep Çelik, memleketi Ağrı'da çiçeklerle karşılandı.

Ağrılı milli judocu Zeynep Çelik, Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Tokyo'da tarih yazan paralimpik milli sporcumuz bronz madalyalı Zeynep Çelik'i ailesi ile ağırlayarak cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

İl Müdür vekili Cemil Budak, Tokyo Paralimpik Oyunlarında ilimizi ve ülkemizi judo dalında temsil eden milli sporcumuzu mücadelesinden dolayı kutlayarak, teşekkür etti. - AĞRI

Milli sporcu Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı
Milli sporcu Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı
Milli sporcu Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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