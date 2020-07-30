Milli sporcu Birgül Erken rekor denemesine hazırlanıyor
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Milli sporcu Birgül Erken rekor denemesine hazırlanıyor

Milli dalışçı Birgül Erken, 2018 yılında tek nefesle su altında bisikletle 59,6 metre kat ederek dünya rekoru kırmasının ardından, yeni bir rekora daha imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

30.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:12

Milli dalışçı Birgül Erken, 2018 yılında tek nefesle su altında bisikletle 59,6 metre kat ederek dünya rekoru kırmasının ardından, yeni bir rekora daha imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Birgül Erken, sağlık çalışanlarının fedakarlığına ve kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde 10 Ağustos'ta bu kez, "Tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe" kategorisinde 160 metrelik dünya rekorunu kırmaya çalışacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan Birgül Erken, Rus sporcu Veronika Kravtcova'ya ait 160 metrelik dereceyi geçmek amacıyla "Guinness Dünya Rekoru" denemesi için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Rekor denemesi için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos bölgesini tercih ettiklerini belirten Erken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokakağzı mevkisinde antrenmanlarımız sürüyor. Bu rekor denemesi daha öncesi için planlanmıştı ancak zorlu salgın sürecinden dolayı ertelendi ve hepimiz büyük fedakarlık yaptık. Ekip olarak evlerde hazırlandık. Rekoru ilk önce Anafartalar Zaferi kahramanlarına ve bu süreçte bizler için büyük fedakarlık yapan sağlık çalışanlarına ithaf etmek istiyorum. Son günlerde artış gösteren kadın cinayetleriyle ilgili duyduğumuz acı olaylar bizi çok üzüyor. Kadına yönelik şiddete de ithaf edeceğiz bu rekorumuzu inşallah. 'Kız çocukları, kadınlar öldürülmesin.' diyeceğiz. Bu rekoru onlara ithaf edip, biraz da sporun önemine dikkati çekeceğiz."

Erken, rekor denemesinde, toplumun ruh sağlığını koruma ve sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaya yönelik mesajlar vermeyi hedeflediğini vurguladı.

"Sabah erken saatte antrenmanlara başlıyoruz"

Antrenmanlara sabah erken saatlerde başladıklarını aktaran rekortmen sporcu, "Sabah suyu güzel oluyor. Çünkü Çanakkale'mizin denizinin akıntısı ve rüzgarı meşhur. Sabah suyu sakin oluyor. Ondan sonra patlayan hava bizi etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının beslenme, dinlenme ve antrenman şeklinde ilerlediğine değinen Erken, "Bu rekoru daha önce Yunanistan'da Rus sporcu kırmıştı. Biz Türkiye'ye getireceğiz ve Çanakkale'mize armağan edeceğiz her zamanki gibi. Çok şükür antrenmanlarımız gayet güzel gidiyor. Allah'ın izniyle, yüzümüzün akıyla, yeni bir rekorla çıkacağız." diye konuştu.

Birgül Erken, bir Türk vatandaşı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na yeni bir derece ekleyebilirse, bundan büyük mutluluk duyacağını dile getirerek, "Biz 160 metreyi geçmeyi hedefliyoruz. 165 ve daha fazlasını yapabiliyoruz. 165'te bırakmayı düşünüyorum açıkçası. Bu, rekor için yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erken, çalışmalarında su altı koçları ile eşi Dr. Değer Erken'den büyük destek gördüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan, Birgül Erken'in rekorunu tescil etmek için, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Teknik Kurul Üyesi Cenk Koç ve Uluslararası Apne Gelişim Birliği (AIDA) hakemi Brezilyalı Raphael Vilamiu'nun hazır bulunacağı duyuruldu.

Milli sporcu Birgül Erken rekor denemesine hazırlanıyor

Kaynak: AA

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