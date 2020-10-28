Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik "Cumhuriyet'e Saygı" dalışı
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Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik "Cumhuriyet'e Saygı" dalışı

28.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:05

Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tek nefeste 97 metrelik dalış gerçekleştirdi.

Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tek nefeste 97 metrelik dalış gerçekleştirdi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında, "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesi kapsamında milli sporcu, ilçeye gelen temsilcilerle su altında "Cumhuriyet'e Saygı" dalışı yaptı.

Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla 97 metrelik dalış yapan Birgül Erken, su altında 30 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Birgül Erken, burada yaptığı açıklamada, dalışı gerçekleştirmesine katkı sunan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile yetkililere teşekkür etti.

Herkesin bayramını kutlayan milli sporcu, "Bu dalışı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesini yürüttüklerini anlatan Birgül Erken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen temsilci antrenörlerine serbest dalış eğitimi verdiğini söyledi.

Birgül Erken, ulusal ve uluslararası yarışmalar için yeni şampiyon adayları yetiştirmek istediklerini, bunun için de altyapı kuracaklarını vurguladı.

Sosyal sorumluluk projesinin önemine değinen Birgül Erken, proje kapsamında Çanakkale, Adana, Edirne, Elazığ, Samsun ve Trabzon'dan 18-35 yaş arasında toplamda 150 gençten oluşan serbest dalış yetenek havuzu oluşturulacağını ifade etti.

Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik 'Cumhuriyet'e Saygı' dalışı
Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik 'Cumhuriyet'e Saygı' dalışı
Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik 'Cumhuriyet'e Saygı' dalışı
Milli sporcu Birgül Erken'den tek nefeste 97 metrelik 'Cumhuriyet'e Saygı' dalışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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