Milli sporcu Birgül Erken, 165 metre dalışla Guinness Rekoru'nu kırdı ÇANAKKALE'de Milli sporcu Birgül Erken, Ayvacık ilçesinde yaptığı dalışta 160 metre olan 'tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe' kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu 165 metreye taşıdı.

ÇANAKKALE'de Milli sporcu Birgül Erken, Ayvacık ilçesinde yaptığı dalışta 160 metre olan 'tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe' kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu 165 metreye taşıdı.

Milli sporcu Birgül Erken, kadına şiddete 'dur' demek amacıyla Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde Ayvacık ilçesi Sokakağzı mevkiinde, Guinness Dünya Rekoru denemesi yaptı. Erken, 160 metreyle Rus sporcu Veronika Kravtcova'ya ait olan 'tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe' dünya rekorunu, vatandaşların da desteğiyle 165 metreye taşıyarak, yeni rekorun sahibi oldu. Ancak, 165 metre tamamlandıktan sonra 30 saniye süreyle kimsenin dalgıca temas etmemesi gerekirken, güvenlik dalgıçlarından birinin milli sporcunun koluna temas etmesi sonucu Brezilyalı hakem rekorun tekrar değerlendirmesine karar verdi.

Milli sporcu Birgül Erken, "Gerçekten çok uzun bir yoldu. Rekoru kırdık ancak bir terslik oldu. Bir protokol hatası gerçekleşti. Ekipten biri bana dokundu. Türk kadınının gücünü göstermek adına çok önemliydi bizim için bu dalış. Kadına yönelik şiddette dur demek için istedim. Protokol hatasıyla Guinness'e sunacağız. Kabul ederlerse rekor geçerli sayılacak. Bu rekoru 10 Ağustos'ta kırmak bilinçli bir seçimdi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimize ve kahraman Türk askerine hediye ediyoruz" dedi.

Protokol hatası nedeniyle, sudaki video çekimlerinin Guinness yetkililerince izlenmesinin ardından yeni dünya rekorunun onayı karara bağlanacak.

Kaynak: DHA