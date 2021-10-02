Milli sporcu Bircan kariyerinin zirvesinde

ORYANTİRİNG branşında Avrupa'da birçok derece elde edip, dünya şampiyonluğu kazanan milli sporcu Gülşah Bircan Akpınar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Urla ilçesinde 11 Temmuz 1996'da doğan ve Ege Üniversitesi'nde oryantiring branşıyla tanışan Akpınar, işlettiği market ve bayiyle de iş hayatında emin adımlarla ilerledi. Oryantiring branşının zorlu bir spor olduğunu ifade eden 25 yaşındaki sporcu, "Bayi işletiyorum, aynı zamanda milli sporcuyum. Kayak ve bisikletle oryantiring branşıyla uğraşıyorum. Oryantiring branşında arazi üzerinde harita ve pusula yardımıyla hedef buluyoruz. Şu an Oryantiring Milli Takımı sporcusuyum. Dünya ve Avrupa sıralamalarında ülkemi temsil etmek için milli takıma seçildim. Bir milli sporcu ve Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olarak bayi işletmemi 18 yaşında açtım. Spor masraflarımı karşılamak için bir girişim oldu benim için. Yaklaşık 7 yıllık bir serüvenim geçti burada. İşletmemi büyüte büyüte devam ettiriyorum. Spor yaşamamda en büyük destekçim ailem ve işletmem oluyor" dedi.

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